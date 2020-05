Pubblica Assistenza Crevalcore: verso la Fase 2 ma con prudenza

Carissimi soci,

mettetevi comodi, non torneremo alla normalità. Per l’associazione non cambierà nulla, non ci sarà una fine fase 1 e nessun inizio fase2.

Per la particolarità del nostro fare, manterremo attivi tutti i nostri sistemi di protezione interni ed esterni… anzi saranno attivate nuove normative proprio per contrastare eventuali cali di attenzione.

Ogni eventuali modifiche ci saranno solamente quando il Consiglio Direttivo in concerto con la Direzione Sanitaria riterranno opportuno ed a eventuali disposizioni operative del servizio epidemiologico, dell’Ausl e di Anpas. Non abbasseremo la guardia poiché di questo virus sappiamo ancora poco, quasi nulla. Non sappiamo se con il caldo dell’estate arretrerà, non sappiamo se in autunno tornerà con un’ondata ancora più devastante, non sappiamo se esiste una forma di immunità né quando duri, non sappiamo se una volta guariti ci si possa nuovamente ammalare… troppi non sappiamo, poche, molte poche certezze. Alcuni ricercatori perché a loro dobbiamo affidarci, intervistati dal New York Times su un eventuale vaccino pronto in diciotto mesi hanno dichiarato sia una previsione davvero ottimistica …vedete certezze non ci sono.

Evitiamo di pensare che ormai abbiamo vinto e che stiamo per avere il sopravvento: gli indicatori che possiamo trovare nei siti ufficiali ci dicono solo che stiamo cominciando a contenere la portata. I numeri sono ancora tremendi, vero aumentano i guariti ma ci sono ancora troppi contagi e purtroppo tanti deceduti.

Quindi andate, andiamo verso la fase 2, fase 3 ma andiamoci con poca euforia, coscienti che bisogna astenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare alla normalità: lo stile di vita in generale che facevamo non sarà possibile, abbiamo davanti una bestia subdola cattiva … usiamo la testa e tanta prudenza, sempre.

Di Girolamo Giovanni

Presidente Pubblica Assistenza Crevalcore