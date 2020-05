Recupero dell’ex Colonia Bolognese di Rimini, l’intervista del Tg1 al sindaco di Calderara

Beh, stasera (giovedì 14 maggio) mi sono emozionato… non solo per aver portato il nome di #Calderara al Tg1 edizione serale ma anche per la felicità nel constatare che la mia proposta formulata qualche settimana fa ha creato un interesse nazionale e aperto una seria discussione anche in ottica di #rigenerazioneurbana.

“Se si sogna da soli, è solo un sogno.

Se si sogna insieme, è la realtà che comincia”.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara