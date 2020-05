Regolarizzazione migranti, Confagricoltura Bologna: Impegniamo chi percepisce il reddito di cittadinanza

“La regolarizzazione dei migranti per l’impiego in agricoltura è una scelta politica nella quale non entriamo. Noi abbiamo proposto l’utilizzo dei voucher e la possibilità di impiegare i percettori di reddito di cittadinanza per far fronte al problema della mancanza dei lavoratori stagionali”. Lo afferma Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna. Che aggiunge: “Se attraverso la regolarizzazione dei migranti si creerà un ulteriore bacino dal quale attingere lo faremo, ma sempre con l’obiettivo di trovare persone adatte al lavoro che offriamo visto che non tutte lo sono indistintamente. La necessità di stagionali a Bologna si è abbassata rispetto alla previsione iniziale di mille operai a causa dei danni di gelate e siccità, ma il problema resta e va trovata una soluzione al più presto. Stiamo continuando a cercare manodopera, per reperirla è necessario anche un minore carico burocratico: l’utilizzo dei voucher va in questa direzione. Diversi agricoltori bolognesi – continua Garagnani – sono corsi ai ripari anche grazie ad Agrijob, la piattaforma ideata da Confagricoltura che mette in contatto datori di lavoro e candidati. Nel nostro territorio sono già impegnati nei campi diversi lavoratori italiani”.

Ufficio Stampa Confagricoltura Bologna