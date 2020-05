Sala Bolognese, riapertura ai cittadini di uffici comunali e biblioteca

Da lunedì 25 maggio i cittadini potranno accedere agli uffici comunali e alla biblioteca, ma solo previo appuntamento telefonico con il servizio desiderato.

Si deve contattare – telefonicamente o via mail – la biblioteca o l’ufficio di cui si ha bisogno, per verificare l’effettiva necessità di recarsi in municipio e cercare di risolvere il proprio bisogno telefonicamente o attraverso altri strumenti. In caso di necessità l’ufficio fisserà l’appuntamento. A giugno sarà disponibile anche un’agenda on line, attraverso la quale prenotare un appuntamento direttamente dal sito istituzionale del Comune.

Per trasmettere documenti, domande e pratiche in via telematica, gli utenti sono invitati ad inviare una mail all’indirizzo PEC comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it Il documento deve essere firmato digitalmente oppure occorre allegare l’immagine del documento di identità del mittente.

Servizi on line

Nella sezione del sito “Servizi on line” sono accessibili tutti i servizi on line (SPID, Federa, Segnalazioni, Certificati, Iscrizione servizi scolastici, Pago PA, SIT Servizio Informativo Territoriale, Multe Online). Si ricorda che è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e avvisare il proprio medico.

LE REGOLE DA RISPETTARE

L’ingresso in municipio sarà regolato grazie alla presenza di un operatore, che farà entrare gli utenti dopo aver verificato la presenza dell’appuntamento, della mascherina e farà igienizzare le mani. Sarà anche possibile la rilevazione della temperatura attraverso appositi termometri.

Le regole da rispettare sono:

• non si può entrare se la temperatura corporea è superiore a 37.5°

• è obbligatorio indossare mascherina e guanti (se sprovvisti di guanti sarà necessario disinfettare le mani con apposito gel disinfettante che trovate all’entrata)

• si accede uno alla volta, fatta eccezione per la presenza di un accompagnatore di un disabile o anziano impossibilitato a muoversi da solo. Chiunque non rispetti le regole previste verrà segnalato alle Forze dell’Ordine.

COME FISSARE UN APPUNTAMENTO

Gli uffici e la biblioteca potranno essere contattati tramite i seguenti contatti e negli orari indicati. Per concordare l’appuntamento e per informazioni:

Segreteria del Sindaco

051 682 25 23

da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30

Sportelli polifunzionali

051 682 25 28 – 051 682 25 30 – 051 682 25 32

Dal lunedì al venerdì, 08:30 – 12:30 giovedì pomeriggio, 15:00- 17:30

Il servizio di Stato Civile è in reperibilità al sabato per atti di nascita e di morte al numero 3394409416 dalle ore 09:00 alle 12:00

Agenda Online per prenotazione denuncia di formazione atto di nascita/ atto di morte

Agenda per la prenotazione della certificazione anagrafica e di stato civile e per il servizio autentiche



Servizio Scuola

051 682 25 34

lunedì, martedì e venerdì dalle 09:00 alle 12:00.

Sportello Sociale

051 682 25 38

051 682 25 40

Da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Ufficio Tributi

051 682 25 18

Da martedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00

martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30

oppure tramite mail a: tributi@comune.sala-bolognese.bo.it

Edilizia Privata (SUE) e Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Per informazioni telefoniche:

051 682 25 06

051 682 25 03

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30

BIBLIOTECA COMUNALE

È possibile contattare la Biblioteca comunale (tel. 0516822535/541 – email cultura@comune.sala-bolognese.bo.it / biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it ) per consigli, ricerche o per fissare un appuntamento per il prestito o la restituzione, negli orari di apertura della biblioteca.

Per l’accesso in biblioteca valgono le stesse regole per l’accesso agli uffici comunali.

In biblioteca si accede solo con l’appuntamento. I servizi attivi sono il prestito e la restituzione di libri e dvd.

In caso di restituzione, l’utente deve appoggiare i libri nella scatola predisposta all’ingresso dell’immobile della biblioteca e uscire. Se si devono ritirare libri si passa al banco del prestito, i libri restituiti vengono posti in quarantena, come previsto dal protocollo sanitario.

comune.sala-bolognese.bo.it