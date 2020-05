Sala Bolognese, riapertura Centro di Raccolta rifiuti di via Gramsci

Dal 19 maggio 2020 ha riaperto il Centro di Raccolta di Via Gramsci.

Si ricordano le MODALITA’ DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE IN TUTTI I CENTRI DI RACCOLTA:

gli utenti devono essere muniti di mascherina ;

; un operatore di conduzione si occuperà della viabilità, posizionandosi al cancello d’ingresso, l’altro seguirà l’utenza (mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro) nelle operazioni di conferimento al fine di evitare qualsiasi genere di contatto;

i conferimenti dovranno essere effettuati, da parte dei cittadini, nel minor tempo possibile al fine di evitare qualsiasi genere di assembramento di persone e garantire la fruizione del servizio a tutte le utenze;

al fine di evitare qualsiasi genere di assembramento di persone e garantire la fruizione del servizio a tutte le utenze; è sospesa l’iniziativa di premialità “Il Risparmio è al Centro”.

La riapertura del centro di raccolta riattiva la consegna delle dotazioni per raccolta la differenziata (sacchi, contenitori ecc..) per i cittadini UNDER 65.

Rimane invece attivo la consegna a domicilio delle dotazioni per raccolta la differenziata (sacchi, contenitori ecc..) per i cittadini OVER 65.



Per richiedere gli utenti devono:



– inviare mail a info@geovest.it specificando:

1. il nome dell’intestatario della tassa/tariffa rifiuti

2. un recapito telefonico

3. la dotazione richiesta

4. l’indirizzo di consegna e il Comune



– telefonare al n. 338.7118053 dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45.

È stato aggiornato il sito nella pagina Coronavirus

comune.sala-bolognese.bo.it