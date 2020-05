San Matteo della Decima, ripristino normali orari di apertura dell’ufficio postale

Dal 25 maggio 2020 l’ufficio postale di San Matteo della Decima (Piazza delle Poste 1) ha ripreso il normale orario di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8.20 alle ore 13.35.

Ciascuno è invitato ad indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Si ricorda che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti sono state eseguite procedure di sanificazione di tutti gli uffici, installazione dei pannelli schermanti in plexiglass in tutte le postazioni di front-office, nonché posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale.

Consulta gli orari di apertura degli uffici a Persiceto e dintorni nella sezione apposita sul sito di Poste Italiane.

comunepersiceto.it