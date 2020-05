Sant’Agata: Buoni Spesa, procedura conclusa

In relazione all’avviso “Emergenza COVID19 – SOLIDARIETA’ ALIMENTARE AVVISO BUONI SPESA” pubblicato sul sito del Comune di Sant’Agata Bolognese a seguito dell’assegnazione con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 di € 39.252,78 da destinare a misure di solidarietà alimentare e finalizzato a fronteggiare i bisogni di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei famigliari più esposti agli effetti economici a causa dell’emergenza Covid-19 nonché quelli in stato di bisogno già in carico al servizio sociale territoriale,

SI COMUNICA CHE

il Comune di Sant’Agata Bolognese, in applicazione ai criteri stabiliti dal medesimo avviso ed in forza delle domande pervenute ha provveduto ad utilizzare tutta la somma assegnata .

L’Amministrazione Comunale, considerata l’elevato numero delle richieste pervenute, ha integrato detta assegnazione con ulteriori € 5.000,00 (comprensivi di donazioni pervenute pro Covid-19).

La specifica procedura relativa ai buoni spesa si intende conclusa e pertanto non è più possibile ricevere ulteriori istanze né evadere quelle pervenute ad esaurimento dei fondi stanziati.

Qualora pervenissero ulteriori fondi destinati a questa specifica finalità si procederà ad un nuovo bando.

