Sant’Agata, distribuzione di mascherine ai cittadini

Buongiorno a tutti, sono a comunicare che sabato 9, domenica 10 e giovedì 14 maggio, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19, saranno in distribuzione le mascherine fornite dalla Regione Emilia Romagna.

La distribuzione avverrà presso la Sala Nilla Pizzi in Via 2 Agosto e davanti alla Palestra in Via 21 Aprile.

Tutti i residenti potranno venire a ritirare per se è per i componenti della famiglia. Per il ritiro si dovrà procedere rispettando le norme di distanziamento e di rispetto igienico.

Un grande ringraziamento ai Consiglieri di Maggioranza, di Minoranza, ai Volontari ed ai dipendenti del Comune, che si sono resi disponibili all’imbustamento ed alla distribuzione.

dalla pagina Fb di Giuseppe Vicinelli, sindaco di Sant’Agata Bolognese