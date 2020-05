Sant’Agata: zanzara tigre, interventi e trattamento disponibile

Comune di Sant’Agata Bolognese

Comunicato per i cittadini



INTERVENTI E TRATTAMENTO CONTRO LA ZANZARA TIGRE

Si comunica che, come ormai avviene da diverso tempo, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha predisposto il piano di lotta contro le zanzare comprendente anche la zanzara tigre (aedes albopictus).

Quali interventi sono previsti?

Gli interventi sono conformi a quanto contenuto nel Piano di sorveglianza sanitaria predisposto dalla Regione Emilia Romagna. La strategia di lotta che viene applicata sul nostro territorio, ampiamente collaudata, si avvale di tecniche rispettose dell’ambiente e della salute dei cittadini. È privilegiata la lotta alle larve, che assomma il duplice vantaggio di essere preventiva (cioè si interviene prima che la zanzara possa pungere) e di poter utilizzare prodotti biologici altamente selettivi. Tra i servizi in atto:



1) trattamento dei canali e dei fossi di pertinenza pubblica con prodotti larvicidi biologici;

2) trattamento dei tombini delle aree pubbliche;

3) interventi adulticidi in aree pubbliche di soccorso soggette ad infestazioni particolarmente moleste;

4) distribuzione gratuita del prodotto larvicida utile al trattamento dei tombini fossi e canali (*);

5) costante monitoraggio delle zanzare nostrane e della zanzara tigre in modo da indirizzare al meglio gli interventi Per un efficace controllo delle zanzare, in particolare della zanzara tigre, risulta indispensabile che le azioni intraprese dal Comune vengano affiancate da quelle svolte dai privati cittadini sulle aree di loro proprietà.

Dove è possibile ritirare il prodotto per il trattamento (*)?

È possibile ritirare il prodotto presso il CENTRO DI RACCOLTA di Sant’Agata Bolognese in Via 21 aprile 1945, n° 47, ai seguenti orari:

Martedì – Mercoledì – Venerdì: ore 8 – 13, Giovedì: ore 14 – 17 e Sabato: orario continuato 8 – 16.

I cittadini, inoltre, sono obbligatoriamente tenuti ad adeguare i loro comportamenti a quanto richiesto dall’Ordinanza sindacale n°4 del 30/04/2019, consultabile sul sito.

Per chi volesse fornire un contributo (libero e volontario), è possibile effettuare il versamento su C/C:

“Tesoreria Comunale di Sant’Agata Bolognese (BO)” IBAN: IT 02 J 02008 37090000000990129 presso UNICREDIT SPA, Filiale Sant’Agata Bolognese causale: “lotta integrata contro le zanzare”

www.comune.santagatabolognese.bo.it – Ufficio Ambiente

tel. 05i-681811