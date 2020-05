Scuole paritarie. Castaldini (FI): “Bene 40 Milioni ma che non siano concessione”

I 40 milioni per le scuole paritarie, contenuti nel decreto rilancio, sono un inizio, ma che non passi il messaggio che sia stata una “concessione”. Le scuole paritarie fanno parte, ai sensi di legge, del sistema nazionale di istruzione e il servizio pubblico da esse svolto è innegabile. È assurdo che, ancora oggi, si debba alzare la voce per ottenere minimi aiuti o forme di agevolazione per queste realtà che, purtroppo, sono ancora vittime di pregiudizi ideologici. Mi aspetto che, in fase di conversione del decreto, possano essere disposte misure maggiormente condivise tra tutte le forze politiche e premianti per le scuole paritarie: sono certa che Forza Italia saprà farsi portavoce delle istanze anche delle tante famiglie che, in questi mesi, hanno faticato a pagare la retta e alle quali deve essere garantita la piena libertà di scelta rispetto all’istruzione dei propri figli.



Valentina Castaldini, capogruppo regionale FI Emilia-Romagna