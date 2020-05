Slitta al 2021 il “Maggio in Festa” di Casa Largaiolli

L’emergenza Covid-19 ha cambiato immediatamente le nostre vite e le nostre abitudini, con effetti impattanti per tutti noi. Uno di questi è l’impossibilità di organizzare la nostra tradizionale festa di autofinanziamento “Maggio in Festa”, che sarebbe arrivata alla sua 21° edizione.

Questa festa è indispensabile per garantire il complesso funzionamento della nostra Associazione, per assicurare il mantenimento e l’efficientamento dei nostri mezzi e per continuare la costante la formazione dei volontari.

Se ne hai possibilità, effettua una donazione alla nostra Associazione. Sarebbe sufficiente se molti di voi donassero un piccolo contributo e sensibilizzassero i vicini, gli amici o tutti coloro che condividono le finalità e lo spirito della nostra Associazione.

È possibile contribuire attraverso:

Donazione su nostro Conto Corrente:

IBAN IT51F0707237030013000000290 – EmilBanca Filiale di Sala Bolognese

Ogni donazione sarà certificata da apposita ricevuta per permetterne la detrazione fiscale

Donazione del 5×1000 in fase di Dichiarazione dei Redditi:

Inserendo il Codice Fiscale 92045090377

Nonostante per noi sia una soddisfazione dare e non chiedere, mai come questa volta ti chiediamo di aiutarci… a contribuire alla vita della Protezione Civile di Sala Bolognese.

Per informazioni: vpcsb.mail@gmail.com

dalla pagina Fb Volontariato Protezione Civile Sala Bolognese