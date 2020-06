14 giugno: TEDxSanGiovanniInPersiceto in streaming

TEDxSanGiovanniInPersiceto giunge alla sua terza edizione rinnovandosi ed innovandosi.

“La pandemia da Covid-19 ha scosso non solo le nostre vite, ma anche i nostri stimoli – dicono gli organizzatori – e le nostre idee. Il team del nostro TEDx ha quindi deciso di portare a tutti voi un nuovo evento che sarà trasmesso in streaming domenica 14 giugno su Youtube (ore 16) e che porterà tutti dietro le quinte della conoscenza e dell’innovazione. Il tema di questa edizione è appunto Behind The Scenes: esperienze, scoperte, approfondimenti, mondi che si intrecciano e si incontrano. Idee di valore che non vedono l’ora di essere rivelate”.

Ma cos’è TED? TED è un’organizzazione no-profit devota alle “idee che vale la pena diffondere”; l’acronimo sta per Technology Entertainement Design.

TEDx è un insieme di eventi locali, auto-gestiti che raggruppano insieme persone per condividere un’esperienza di tipo TED. TED è un marchio di conferenze statunitensi, gestite dall’organizzazione privata non-profit The Sapling Foundation. TED è nato nel febbraio 1984 come evento singolo e nel 1990 si è trasformato in una conferenza annuale, inizialmente focalizzato su tecnologia e design, coerentemente con la sua origine nella Silicon Valley, ma in seguito ha esteso il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale ed accademico.

Molti sono gli eventi TEDx che si svolgono annualmente in Italia, da Milano a Taranto, da Cosenza a Torino.

Questi gli speaker che saranno coinvolti nell’evento di San Giovanni in Persiceto: Maria Rosaria Capobianchi (biologa, specializzata in Microbiologia e Virologia, dal 2000 dirige il Laboratorio di Virologia e i laboratori di bio-sicurezza dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani” di Roma); Tudor Laurini in arte “Klaus” (dal 2012 pubblica video legati alla sua passione per la musica, con 1,4 milioni di iscritti al suo canale Youtube e 976mila follower su Instagram); Chiara Colizzi (figlia d’arte e nota doppiatrice di Nicole Kidman, Kate Winslet, Uma Thurman, Emily Watson, ecc.); Alessandro Ottavi (fondatore della pagina Facebook e brand di successo “Il Regaz di Bolo”); Simona Panseri (in Google dal 2008 con l’incarico di Senior Director Comunicazione e Public Affairs per il Sud Europa); Alessandro Cecchi Paone (anchorman e divulgatore radiotelevisivo di scienza e cultura); Silvia Massarelli (compositrice e direttrice d’orchestra, prima donna a vincere il concorso internazionale per Direttori d’Orchestra di Besançon); Franco Rivolli (illustratore e autore dell’immagine simbolo della lotta al coronavirus: la dottoressa con la mascherina ed i guanti che culla amorevolmente l’Italia ferita); Marina Geymonat (lavora nella ricerca e innovazione tecnologica del gruppo Telecom Italia e da una decina di anni si occupa di Intelligenza Artificiale); Francesco Cuzzolin (per 15 anni ha lavorato come preparatore atletico delle squadre di basket della Benetton Treviso e della Virtus Bologna, poi in NBA nei Toronto Raptors, ma anche nella Nazionale Russa e in quella Italiana. È preparatore personale di Andrea Dovizioso, pilota MotoGP Ducati); Rosalba Pippa, in arte Arisa (cantante, vincitrice del Festival di Sanremo 2009 nella categoria “nuove proposte”, Premio della critica “Mia Martini” a Sanremo 2009, Premio “sala stampa” a Sanremo 2012, vincitrice del Festival di Sanremo 2014); Rudy Zerbi (talent scout e produttore discografico, personaggio tv e speaker di Radio Deejay). Inoltre vi saranno tre performer: Amudi Safa (musicista); Stefania Bruno (sand artist, artista della sabbia) e Adelasia Lazzari (cantautrice).

Gianluca Stanzani