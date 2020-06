14 giugno, un Pic-Nic a Villa Ronchi

Domenica 14 giugno dalle 10 alle 20 il meraviglioso parco di Villa Ronchi, nelle campagne di Crevalcore, diventa la location per un pic nic in famiglia o per una merenda nel verde, in totale sicurezza. La proposta è del Comune di Crevalcore, che insieme ad alcune associazioni locali invita a raggiungere in autonomia il bel parco storico percorrendo a piedi o in bicicletta un facile itinerario attraverso l’affascinante paesaggio delle campagne crevalcoresi.

Il percorso parte da Porta Modena, a Crevalcore, e poi di corsa o in bicicletta, ma anche passeggiando, lungo un percorso poco trafficato, e quasi completamente ciclabile di circa 7,2 km. Ognuno può muoversi nell’orario che preferisce e raggiungere in autonomia i 20.000 mq del parco storico di Villa Ronchi , dove gustareil proprio pranzo, o la propria merenda, in tranquillità e sicurezza, nel verde.

In loco saranno presenti dei servizi igienici, una fontanella per l’acqua, possibilità di un piccolo ristoro e la possibilità di usare sedie e panche. I volontari presenti offriranno inoltre momenti di intrattenimento. Per la buona riuscita della giornata è importante comportarsi nel rispetto della sicurezza di tutti.



L’evento è promosso dal Comune di Crevalcore in collaborazione con l’associazione Sempar in Baraca, il Circolo Culturale la Cinquedea e la Compagni d’Arme delle 13 Porte e aderisce al Progetto Regionale “Giornata Verde“.

Al seguente link Maggiori info sul percorso.

cittametropolitana.bo.it