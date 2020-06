17 casi positivi alla Palletways di Calderara, i chiarimenti del sindaco

Buongiorno a tutti e tutte.



In molti mi state scrivendo dopo aver letto un articolo del Corriere (a questo link https://corrieredibologna.corriere.it/…/bologna-0203-appcor…) che menziona 17 casi positivi alla Palletways di Calderara, chiedendomi preoccupati di comunicare e rendere nota la vicenda.

Allora, premesso che il sottoscritto ha comunicato e continua a comunicare tempestivamente tutto, dico solo calma e gesso.

La nostra attenzione e monitoraggio è costante e mai sottovalutata, e per me le fonti sono ogni giorno l’Asl e la Regione.

Ho avuto un’interlocuzione immediata con l’Asl e con l’Assessore Raffaele Donini, che ringrazio per la disponibilità e tempestività.

Non c’è alcun focolaio a #Calderara! E la dichiarazione scritta nell’articolo genera solo allarme. Si tratta di esami seriologici fatti dall’azienda, dove nello screening sono state individuate 17 persone positive agli anticorpi, non positive al virus visto che i tamponi fatti restituiscono 0 contagi. Sono persone per le quali il test sierologico ha accertato di aver avuto in passato la malattia, ma non oggi.

Noi ci siAMO e non sottovalutiamo nulla, sappiatelo, e per questo vi chiedo di stare tranquilli. ContinuiAmo solo responsabilmente, come fatto in questi mesi, ad andare avanti #insieme rispettando sempre tutte le misure di sicurezza.

