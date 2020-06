Mercoledì 24 giugno 2020, in occasione della festa di San Giovanni, tutti gli uffici comunali saranno chiusi; gli sportelli del Polo Catastale di Persiceto in via Astengo 27 rimarranno chiusi anche giovedì 25 giugno.

Anche in occasione della festività, nel centro storico si svolgerà regolarmente il mercato settimanale del capoluogo.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto