A Calderara mascherine per i bimbi dei centri estivi

Abbiamo ordinato le mascherine in foto per i nostri bimbi che frequenteranno i centri estivi.

Sono mascherine in cotone, certificate e lavabili.

Queste mascherine, come Comune, oltre ai bambini e alle bambine che frequenteranno i centri estivi comunali, le regaleremo pure alle associazioni e parrocchie che organizzeranno anche loro i centri estivi.

Un piccolo aiuto per non fare gravare su di loro e sulle famiglie l’acquisto di questi DPI.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara