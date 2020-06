A Calderara non solo centri estivi. Parte il progetto “Giardini aperti”

Favorire l’attività di scoperta, gioco e relazione interpersonale. Questo l’obiettivo del progetto “Giardini aperti”, che il Comune di Calderara di Reno ha pensato per i bambini della fascia da 0 a 6 anni non iscritti a nessun servizio estivo per l’infanzia. Si tratta di laboratori creativi gratuiti, ospitati all’interno dei giardini di via Turati, su prenotazione e senza affido: con la presenza dei familiari adulti di riferimento, grazie al progetto si potranno sperimentare materiali naturali e proposte creative, per trascorrere all’insegna del divertimento le mattine estive. Una buona opportunità di partecipare a proposte educative e ricreative con educatori preparati, e in sicurezza visto che si svolgono totalmente all’aperto.

L’iniziativa è programmata dall’8 giugno al 31 luglio 2020. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.15 ci sarà spazio per i bambini da zero a tre anni accompagnati da un adulto: al massimo, potranno entrare 5 bambini e 5 adulti (protetti questi ultimi da mascherina). Stessa modalità, stesse date e stesso numero di bambini e adulti per la fascia dai 3 ai 6 anni, cui è stata riservata la fascia oraria 10-.30-12.15. Nei laboratori, seguiti da 2 operatori, ci saranno: per bambini fino ai nove mesi, a richiesta, una postazione lattante con cesta del tesoro; quattro postazioni di gioco manipolativo, una per ogni bambino, con materiale che ruota nella settimana (sabbia, terra, acqua, creta); una sedia per ogni genitore. E ancora, lo scivolo del giardino sanificato con alcol ogni volta che viene usato e la possibilità di usare il bagno interno con fasciatoio del Centro bambini e famiglie, che verrà sanificato dopo ogni uso. Il materiale manipolativo a turno verrà usato una volta alla settimana, tutti gli altri – per esempio giochi e sedie – verranno sanificati tutti i giorni.

Da venerdì 5 giugno sarà possibile prenotarsi telefonando dalle ore 13.30 alle ore 14.30 al numero 3297509635.

comune.calderaradireno.bo.it