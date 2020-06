A Persiceto acconto Imu differito al 16 settembre

Venerdì 12 giugno il Consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto ha deliberato di posticipare al 16 settembre 2020 la scadenza per il versamento della rata di acconto Imu (Imposta Municipale Propria), fatta eccezione per la quota riservata allo Stato per i fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D che deve essere pagata entro il 16 giugno. La deliberazione è stata approvata con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (Civica Mazzoli e Gruppo Lega).

“La nostra Giunta – dichiara l’assessore al Bilancio Massimo Jakelich – ha proposto di posticipare il termine di pagamento soprattutto per agevolare chi è stato messo in difficoltà economica dall’emergenza Covid-19 e siamo contenti che tale proposta sia stata accolta favorevolmente da quasi tutto il Consiglio. Questo provvedimento è un’altra azione concreta che l’Amministrazione mette in campo per aiutare i cittadini e sostenere il tessuto economico locale”.

Durante la seduta consiliare è stata approvata anche una variazione di bilancio di oltre 500.000 euro che servirà a finanziare altre agevolazioni sulla fiscalità.

“Questo nuovo stanziamento – aggiunge il Sindaco Lorenzo Pellegatti – porta a circa 1.100.000 euro le risorse investite dall’Amministrazione comunale nel primo semestre 2020, tra sgravi fiscali e contributi a fondo perduto. In particolare, ci consentirà di ridurre il canone di occupazione del suolo pubblico, erogare contributi alle famiglie e incrementare il fondo a sostegno delle imprese con interventi di riduzione della tariffa sui rifiuti. Nelle prossime settimane definiremo meglio i dettagli e ne daremo comunicazione ai cittadini”.

Ufficio stampa Comune Persiceto