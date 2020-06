Ad Anzola un saluto di fine anno per bambini, genitori e insegnanti

Sabato 13 giugno, alle ore 8.45 e alle 10.45

Centro sportivo, via Lunga

Anzola dell’Emilia

“Saluto di fine anno”

DOVE CI VEDIAMO

> Per le Elementari – Ritrovo ore 8.45

Classi prime – Parcheggio di via Chiarini

Classi seconde-terze – Area Verde di via Pertini

Classi quarte-quinte – Area Verde di via Lunga

> Per le Medie e la Materna – Ritrovo ore 10.45

Scuoia Materna – Parcheggio di via Chiarini

Scuola Media – Area Verde di via Pertini

COME FAREMO

* Ogni bambino/ragazzo dovrà essere accompagnato da un genitore;

* Ogni “nucleo famigliare” si reca nel ritrovo indicato e si posiziona lungo la fune (il “Serpentone”) al primo SEGNO ROSSO libero;

* Le classi che si ritrovano nel parcheggio di via Chiarini raggiungono il centro sportivo dal ponticino sul Ghironda;

* Le classi che si ritrovano nell’area verde di via Pertini raggiungono il centro sportivo seguendo il percorso pedonale lungo il Ghironda;

* Le classi che si ritrovano nell’area verde di via Lunga raggiungono il centro sportivo seguendo il vialetto pedonale che costeggia l’area;

* Lo STAFF collabora nella formazione dei “Serpentoni”

* Il “Serpentone” si muove tenendo la corda tesa per rispettando la distanza di sicurezza

* All’arrivo nel centro sportivo ogni serpentone si collocherà nella posizione indicata dallo STAFF nel parcheggio e sul campo sportivo n. 2

* Il Sindaco interverrà per un benvenuto e un augurio a tutti i partecipanti. Gli insegnanti potranno rivolgersi alle proprie classi.

STAFF

I VOLONTARI SARANNO RICONOSCIBILI DA GILET AD ALTA VISIBILITÀ.

Il loro compito è di organizzare e coordinare gli spostamenti dei “Serpentoni” ma non hanno compiti di vigilanza sui comportamenti tenuti da partecipanti che sono responsabilità dei genitori accompagnatori.

Potranno fare presente il rispetto dei distanziamenti e il divieto di assembramento solo a titolo informativo.

OGNUNO SIA RESPONSABILE

Per la buona riuscita della manifestazione È FONDAMENTALE LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE di tutti i partecipanti nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione messe in campo.

L’evento si svolgerà all’aperto ma il tutto dovrà essere svolto in maniera ordinata, seguendo quanto previsto ed indicato dallo STAFF.

I genitori dovranno vigilare e controllare, per tutto il tempo della manifestazione, i comportamenti tenuti dai bambini/ ragazzi in quanto continuano a valere le norme e le regole in merito al distanziamento sociale e quant’altro.

Questa manifestazione, oltre alla sua valenza simbolica di conclusione dell’anno scolastico, ha anche l’obiettivo di trasmettere, ai più giovani, un insegnamento sul senso civico e sul rispetto delle regole.

LE REGOLE

• Obbligo di indossare la mascherina

• Obbligo di rispettare la distanza interpersonali di almeno 1 metro

• Divieto di creare assembramenti

• Obbligo di rispettare le indicazioni fornite dalla Staff per uno svolgimento più ordinato possibile

• Divieto di sostare (anche a piedi) nelle zone non previste dall’organizzazione

• Particolare attenzione nel rispetto dei “Serpentoni”.

• Rispetto degli orari

• Si consiglia di arrivare nelle zone di ritrovo a piedi e di lasciare eventuali parcheggi auto per chi arriva da più lontano;

• Non sarà possibile parcheggiare nel parcheggio del Centro Sportivo e nel parcheggio adiacente alle scuole elementari.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola