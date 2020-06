Altruismo e solidarietà a Sala Bolognese, le parole del sindaco Bassi

Altruismo e solidarietà.

Sono sempre stato orgoglioso di essere il Sindaco del paese in cui sono nato, dal primo giorno.

Da questa importante posizione si ha un osservatorio quasi completo della comunità.

Oggi con il covid 19 tutto è diventato più complesso, e se possibile, l’altruismo e l’egoismo si sono estremizzati e rafforzati.

Questo per dire che chi ha sempre chiesto continua a volere e talvolta a pretendere, e chi, anche se in difficoltà, ha sempre donato e si è messo in gioco. Anche stavolta.

Per questa ragione quando tutto sarà finito mi piacerebbe cominciare a dire GRAZIE proprio a chi ha dato, per la sua tasca e per i suoi atti, con altruismo.

Oggi, in attesa che tutto finisca, voglio ringraziare l’associazione di Sala Bolognese “Incontra la solidarietà”, che tutti gli anni dal 1999 ha ospitato i bambini dalla Bielorussia e quest’anno ha destinato i suoi sforzi donando al Comune più di 5 mila euro in materiali quali DPI e igienizzanti, affinché tutti i bambini e gli educatori di Sala Bolognese che frequentano i Centri Estivi possano avere il necessario per rispettare le norme igienico sanitarie e di norma oggi.

Soldi che non sono stati chiesti ai genitori ne al comune.

Un bell’esempio di chi continua a dare sempre con altruismo e solidarietà.

Questo è essere Comunità.

La giunta comunale ed il consiglio tutto ringrazia.

Il Sindaco

Emanuele Bassi