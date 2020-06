Anche Calderara sposa l’idea dell’ultimo giorno di scuola all’aperto

Molti Sindaci stanno sposando l’idea dell’ultimo giorno di scuola all’aperto per tutte le ultime classi.

Ora, le cose vanno dette per nome. La scuola è sospesa e l’Ufficio Scolastico Regionale ha chiarito che eventuali iniziative di “fine anno scolastico” non potranno configurarsi, per evidenti ragioni normative, quali attività di natura didattica, visto anche che il personale scolastico non può recarsi in servizio, salvo che per attività indifferibili.

Al contempo, l’Ufficio scolastico non individua motivi ostativi a che gli Enti Locali, informate le Istituzioni scolastiche, realizzino, in tempi e spazi extrascolastici, attività pure extrascolastiche di socializzazione volontaria.

Bene, allora io rilancio l’idea di alcuni Sindaci.

A Calderara, con un apposito calendario di cui daremo notizia, organizzeremo in sicurezza entro il mese di giugno al parco Morello, a San Vitale e a Longara, un momento di saluto per e con i nostri bimbi, un recupero simbolico del momento conclusivo di un anno formativo.

Coinvolgeremo tutte le classi e non solo, come negli altri Comuni, le ultime che finiscono un ciclo, perché tutti i nostri bambini, nessuno escluso, hanno diritto alla realizzazione di iniziative, che seppur simboliche, assumono

ancora maggior rilievo, in questo tempo pandemico, per l’isolamento da tutti vissuto negli ultimi mesi.

dalla profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara