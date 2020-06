ANZOLA EMILIA: VIVA LA REPUBBLICA!Un 2 giugno diverso, nel corso del quale avremmo voluto trovarci tutti insieme in piazza come da tradizione. Purtroppo l’epidemia da coronavirus non ce lo ha consentito, ed allora abbiamo provato, con poche parole, ad onorare il 2 giugno. Buona festa della Repubblica a tutti! Grazie!