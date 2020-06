Bernini (FI): “Solidarietà al sostituto procuratore Dambruoso”

Apprendiamo che il sostituto procuratore Stefano Dambruoso, titolare di una importante inchiesta nei confronti di un gruppo di anarchici bolognesi, è stato destinatario di una lettera intimidatoria ed oggetto di vili e minacciosi attacchi, contenuti in scritte anarchiche apparse sui muri del quartiere Navile: al magistrato va la mia piena e totale solidarietà. Siamo certi che queste intollerabili manifestazioni di odio non impediranno alla giustizia di fare il proprio corso. Oggi più che mai la battaglia per estirpare queste pericolose formazioni anarchiche ed eversive non può arretrare di un millimetro.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia