Bologna. Bernini (FI): “People mover, immobilismo imbarazzante”

Il people mover è impietosamente fermo. Dopo i numerosi annunci sulla sua inaugurazione, assistiamo adesso a nuovi ritardi e all’assenza di date certe per la sua attivazione. Prendiamo atto che siamo di fronte non solo ad un’opera ampiamente contestata sul piano dell’utilità e destinata a nascere già vecchia, ma anche ad un esempio imbarazzante di immobilismo che pesa da anni come un grosso macigno. Il centrosinistra dica una volta per tutte qual è il suo progetto di mobilità per Bologna, se veramente ne ha uno in mente. Forse, in tal modo, si potrà cominciare un dibattito realmente democratico, che finora è mancato del tutto.

Anna Maria Bernini presidente dei senatori di Forza Italia