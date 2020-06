Bologna. Bernini (FI): “Restyling Dall’Ara, bella iniezione di fiducia”

Una bellissima notizia quella dell’accordo di partnership siglato tra Bologna Stadio e Fincantieri per la riqualificazione dello stadio Dall’Ara, che arriva come una iniezione di fiducia in questo delicato momento di ripartenza e che fa ben sperare per il futuro. E’ il segnale che serviva soprattutto in questo periodo, in cui lo sport, così come i grandi eventi musicali, subiscono le negative ricadute dovute alla pandemia. Ora è tempo di guardare avanti con più ottimismo, certi che la tanto agognata normalità non è più solo un miraggio.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia