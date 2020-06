Bologna: Bimbo Tu al fianco dell’Hub dell’Ospedale Maggiore

Bimbo Tu ha donato all’Ospedale Maggiore di Bologna, in particolare alla nuova Area Critica Terapia Intensiva, un monitor multi-parametrico per il rilevamento dei parametri fisiologici e vitali dei pazienti: un contributo al nuovo Hub nazionale e regionale per la Terapia Intensiva, rete ospedaliera Covid Intensive Care composta da 6 strutture, tra le quali il Maggiore, sempre disponibili per pazienti Covid e non, un progetto della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Salute.

Il monitor donato da Bimbo Tu è uno strumento fondamentale per rilevare lo stato di salute dei pazienti. Grazie a questo macchinario è possibile visualizzare contemporaneamente l’andamento del battito cardiaco, il respiro, la pressione arteriosa, il livello di ossigeno nel sangue e la temperatura corporea; inoltre, tramite un sofisticato sistema di riconoscimento dei parametri “anomali”, il monitor è in grado di avvisare in tempo reale il personale sanitario, che può così intervenire prontamente.

“Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo alla fase di ricostruzione e ripartenza. Speriamo che questo sia solo il primo passo e che presto saremo in grado di donare all’ospedale altri preziosi macchinari. Il valore economico di questo monitor è 9.000 euro ma il suo valore reale è inestimabile: le mascherine sono usa-e-getta, questo strumento è per sempre, tanto per l’emergenza quanto per il futuro”, dichiara Alessandro Arcidiacono, Presidente di Bimbo Tu.

