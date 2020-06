Calderara: centri estivi 0-3 anni

Ieri il Presidente Bonaccini ha firmato l’ordinanza n. 111/2020 per le attività estive per i bambini e le bambine dai 9 mesi ai 36 mesi (0-3).

E noi, tempestivamente e in tempo reale, grazie all’Ufficio scuola del Comune, sempre ieri abbiamo inviato a tutte le famiglie del nostro nido il modulo per poter effettuare l’iscrizione da consegnare entro il 22 giugno (servizio attivo dal 06 al 31 luglio).

Ci siAMO anche per i più piccoli 👧🧒 e anche in questo caso, come da nostri impegni, una settimana sarà gratuita per tutti, con un costo a settimana che non subisce aumenti nonostante le maggiori spese (euro 89).

Ed è anche un’ottima occasione per sperimentare il modello organizzativo e pedagogico della riapertura a settembre! 🌈🌈

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara