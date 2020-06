Centri estivi 0-3, Calderara c’è: iscrizioni entro il 22 giugno

I centri estivi per i bambini da 9 mesi a 3 anni ci saranno. Ieri, 15 giugno, in corrispondenza con la pubblicazione dell’ ordinanza contenente le linee guida firmata dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini, il Comune di Calderara ha inviato alle famiglie che hanno frequentato il Nido d’Infanzia “Peter Pan” il modulo d’iscrizione, che andrà consegnato entro lunedì 22 giugno: le attività estive si svolgeranno dal 6 al 31 luglio, sono riservate ai piccoli iscritti durante l’ultimo anno educativo al Nido comunale, e avranno un costo che non subisce alcun aumento rispetto allo scorso anno, con in più una settimana gratuita come annunciato dall’Amministrazione durante l’emergenza sanitaria. La nuova avventura estiva, inconsueta visti i protocolli da rispettare e una situazione forzatamente diversa ma ugualmente improntata al servizio di qualità, è dunque pronta a partire. Le famiglie che accederanno al servizio saranno tempestivamente informate, sia su orari e dettagli organizzativi, che sulle modalità secondo cui i centri si svolgeranno.

comune.calderaradireno.bo.it