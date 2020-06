Centri estivi a Persiceto, la risposta del Gruppo Consiliare “Impegno Comune”

[LA MACCHINA DEL FANGO]

Comprendiamo l’instancabile voglia dgli amici PD di speculare su un tema sentito qual è quello dei centri estivi, e comprendiamo la smania di buttare sempre e comunque fango sull’amministrazione per agitare la pance e ottenere qualche facile like. Ma quando esagerano è giusto replicare. Il grafico che il consigliere Furlani ha pubblicato i giorni scorsi è un falso che non rende onore a lui, e che soprattutto offende (a proposito di “SCHIAFFI IN FACCIA”) le tante associazioni e società sportive che dall’ 8 giugno hanno attivato l’offerta dei centri estivi sul nostro territorio con oltre 400 bambini già occupati. Società sportive che hanno coscienziosamente anteposto il servizio al portafoglio, riuscendo ad avviare centri estivi rispettosi dei protocolli di sicurezza chiedendo rette uguali o di poco superiori a quelle degli scorsi anni.

Su un’offerta complessiva di 12 centri estivi, l’unico che il PD prende in esame per determinare il valore medio della retta a Persiceto è quello di un solo soggetto che ha presentato un’ipotesi di costo mediamente triplo rispetto agli altri.

Si aggiunga il fatto che il comune NON ORGANIZZA DIRETTAMENTE CENTRI ESTIVI dal 2010, e che pertanto è un ulteriore falso identificare il centro estivo della Cooperativa con il centro estivo comunale. E non è nemmeno realistico il paragone con comuni quali Calderara o Crevalcore dove è ancora il comune l’ente organizzatore che incassa le rette dei centri estivi e dove l’alternativa al centro estivo comunale è praticamente nulla.

In questi giorni il servizio scuola del comune sta sondando le necessità delle famiglie che ad oggi non hanno ancora iscritto i propri figli ad un centro estivo per valutare quali azioni intraprendere per aumentare l’offerta e valutare incentivi economici per le famiglie in difficoltà (oltre ai contributi statali e regionali cui è già possibile attingere).

dalla pagina Fb di Impegno Comune