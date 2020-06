Contributi dal Comune di Persiceto per i centri estivi

Martedì 16 giugno la Giunta comunale ha deliberato alcune misure straordinarie a favore delle famiglie che hanno iscritto i propri figli ai centri estivi attivati sul territorio comunale o che intendono farlo nelle prossime settimane.

A livello economico, il Comune si rende disponibile ad anticipare a fine luglio e a settembre l’erogazione del contributo regionale del “Progetto conciliazione vita-lavoro”, che solitamente avviene a fine anno. Gli interessati dovranno partecipare al bando, che sarà pubblicato a breve dall’Unione Terred’acqua, per l’assegnazione di contributi sulla retta di frequenza ai centri estivi 2020 fra quelli aderenti al progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna, presentando la ricevuta di pagamento della retta e richiedendo espressamente il versamento anticipato del contributo regionale. A questo parziale rimborso si aggiunge la possibilità di accedere ad un ulteriore contributo comunale, calcolato sull’importo della retta pagata per i centri estivi al netto del bonus Inps (baby sitting) e del contributo regionale: su questo importo il Comune rimborserà il 50% per chi ha un figlio iscritto e il 65% per chi ha 2 o più figli iscritti ai centri estivi aderenti al progetto regionale di conciliazione.

Inoltre, per supportare le famiglie anche sul piano operativo, il Comune mette a disposizione due servizi gratuiti: il trasporto da e per i centri estivi attivati a San Matteo della Decima per i bambini che non risiedono nella frazione e uno sportello per offrire assistenza nella compilazione delle domande di accesso ai contributi regionali del “Progetto conciliazione vita-lavoro” e al “Bonus babysitting” attraverso il portale Inps.

“Con queste misure – dichiarano il Sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore alla Scuola Maura Pagnoni – abbiamo voluto metterci in rete con le agevolazioni già predisposte da Stato e Regione. L’obiettivo principale degli aiuti messi in campo dal nostro Comune è quello di supportare l’organizzazione familiare di chi ha figli minorenni il più a lungo possibile in questa estate 2020, considerando che molti genitori non potranno usufruire di periodi di ferie come gli scorsi anni. Gli sgravi sulle rette e l’anticipazione dei contributi regionali permetteranno infatti di fruire dei centri estivi per più settimane e agevoleranno in particolare le famiglie con più figli. Per accedere ai contributi è necessario che entrambi i genitori lavorino e che l’Isee del nucleo familiare non superi i 28.000 euro. Inoltre, vista la recente pubblicazione delle linee guida regionali per le attività estive per bambini fino a 3 anni, stiamo lavorando per attivare il prima possibile questo tipo di servizio presso i nidi comunali”.

Il servizio di assistenza nella compilazione delle domande di contributo sarà attivo a partire da lunedì 22 giugno, su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni, anche relativamente al servizio di trasporto gratuito per i centri estivi di Decima, è possibile contattare il Servizio Educazione e pubblica istruzione, telefonando al numero 051.6812761 o scrivendo all’indirizzo pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto