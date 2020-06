Crevalcore, iscrizione Centri Estivi 2020

In applicazione delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate, di socialità e gioco per bambini ed adolescenti e del successivo protocollo regionale, l’Amministrazione, con Delibera di Giunta n. 47 del 29/05/2020, ha individuato i criteri di accesso, organizzativi e tariffari per l’attivazione dei centri estivi comunali anno 2020, il cui modulo di domanda e i punteggi per l’accesso, sono stati approvati con determina del responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 239 del 01/06/2020.

Il servizio è rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, e si svolgerà dal 22 giugno al 31 luglio 2020.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso la compilazione del modulo allegato ed inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it entro e non oltre il 14 giugno 2020.

La comunicazione dell’accoglimento sarà inviata alla medesima casella di posta elettronica utilizzata per l’invio.

In caso di accettazione della domanda, il genitore, prima dell’inizio del servizio, dovrà sottoscrivere e consegnare al soggetto gestore, la “Scheda sanitaria del minore” e “Patto di Responsabilità Reciproca”, documenti previsti dal protocollo regionale.

Nel caso le domande pervenute saranno superiori ai posti disponibili, verrà redatta una graduatoria di accesso, secondo i seguenti criteri:

– condizione di disabilità

– condizione di fragilità del nucleo di provenienza (comprovata)

– maggiori difficoltà nella gestione dei bambini rispetto all’impegno lavorativo dei genitori



Per informazioni è possibile contattare l’ufficio scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri: 051-988420 /434 /471

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore