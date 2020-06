Crevalcore, rimborsi per la stagione teatrale 2019/20

L’emergenza Covid-19 ci ha portato ad interrompere la stagione in corso nel rispetto del distanziamento sociale necessario al contenimento della pandemia. Abbiamo aspettato fino ad oggi perché abbiamo voluto verificare la possibilità di non cancellare gli spettacoli previsti nella stagione 2019/2020.

Il recupero degli spettacoli non sarà possibile nel corso di questa stagione.

L’amministrazione Comunale ha deciso di procedere quindi, al rimborso dei biglietti e dei ratei di abbonamento per gli spettacoli acquistati e non goduti senza emissione di voucher.

Qui trovate le modalità di rimborso e il modulo da utilizzare

Gli spettatori che intendono rinunciare al rimborso come gesto di sostegno ai teatri, potranno farlo se lo desiderano.

Stiamo già cominciando a pensare alla prossima stagione stagione 2020/2021 e proveremo, ove possibile, ad inserire spettacoli, titoli ed interpreti annullati nella stagione 2019/2020.

Ci stiamo impegnando a riaprire il prima possibile, garantendo le condizioni di sicurezza e tutela della salute per gli spettatori, gli artisti ed i tecnici.

In questi giorni verrete contattati per fissare un appuntamento (al momento si può accedere agli uffici solo per appuntamento) per la compilazione del modulo allegato, se lo riterrete necessario.

I RIMBORSI POTRANNO ESSERE RICHIESTI ENTRO IL 25 GIUGNO 2020

L’ufficio cultura è a disposizione per ogni chiarimento il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13. Tel. 051/98 85 58

comune.crevalcore.bo.it