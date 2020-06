Emilia-Romagna. Bernini (FI): “Sconti Tari, Comuni non siano lasciati soli”

Diversi Comuni dell’Emilia-Romagna e di tutta Italia si stanno muovendo in autonomia per applicare alle attività commerciali sconti significativi sulla Tari, calcolati sulla base delle settimane di chiusura dovute alla pandemia. La Tari presenta costi particolarmente elevati, spesso insostenibili, per le attività e certamente un intervento in tal senso è positivo. Ma è assolutamente indispensabile che gli enti locali non siano lasciati soli da Regione e Governo, perché non tutti i Comuni, e penso in particolare a quelli sotto i 15mila abitanti, avranno la capacità economica o le risorse a bilancio necessarie per operare tali sconti. Un sostegno economico, dalla Regione e dal Governo, per mitigare i costi della Tari non è solo auspicabile, ma necessario. Lo dobbiamo ai tanti commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, ristoratori, albergatori che hanno compiuto sacrifici enormi in questo tempo di pandemia e che, purtroppo, ancora faticano in questa fase che non è di piena ripresa.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia