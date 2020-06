Family Card, l’Amministrazione Comunale di Calderara si affida a “Soldo”

Calderara di Reno come Milano. Il Comune di Calderara di Reno ha scelto SOLDO per dare forma al progetto Family Card. La società fintech metterà a disposizione una carta prepagata che sfrutta il circuito Mastercard per consentire ai beneficiari di effettuare spese sul territorio di Calderara. Il progetto “Soldo per il Coronavirus” è stato lanciato da Soldo, la società che fornisce ad aziende ed enti una piattaforma per la gestione delle spese fatte dai dipendenti: ora Soldo ha messo a disposizione, a canone zero, le carte per tutte le istituzioni e i Comuni che in questo periodo stanno gestendo attività di supporto alla grande emergenza. Usata, tra le tante città che l’hanno scelta, a Milano per l’erogazione dei buoni spesa durante il periodo di lockdown, l’esperienza adesso viene utilizzata da Calderara per la family card. Il Comune, dopo avere attivato un conto sulla piattaforma Soldo, richiederà le proprie carte, caricandole con somme personalizzate. Il tutto in tempo reale e senza costi per il cittadino. Ogni carta potrà essere limitata nell’uso da regole definite e assegnate di volta in volta: in tal modo l’utilizzo sarà consentito solo per specifiche categorie di esercenti, e la carta potrà essere ricaricata, oppure bloccata in caso di uso scorretto, come ad esempio fuori dal territorio calderarese. Il bando per la family card, che ha suscitato l’interesse della cittadinanza, è in corso: hanno ad oggi presentato domande 140 nuclei, c’è tempo fino al 28 giugno 2020.

Leggi tutte le info su Family Card e scarica il bando.

Qui il comunicato stampa con le dichiarazioni del Sindaco Giampiero Falzone.

comune.calderaradireno.bo.it