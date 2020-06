Fino al 14 giugno iscrizione ai Centri Estivi comunali 2020 di Anzola

A partire dal 6 giugno e fino al 14 giugno compreso sono aperte le domande di ammissione ai Centri Estivi comunali.

Tutte le informazioni relative al servizio sono contenute nell’AVVISO in allegato, che si raccomanda di leggere con molta attenzione perché quest’anno l’iscrizione, l’accesso e il funzionamento dei Centri estivi hanno subito delle modifiche, in ottemperanza ai provvedimenti nazionali e regionali per la realizzazione del servizio nell’attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19.

La domanda va presentata esclusivamente con il modulo di autocertificazione, da compilare in tutte le sue parti in allegato da inviare via mail a: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Per informazioni telefonare allo 051.650.21.15 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Si raccomanda di presentare le domande entro il termine di apertura; le domande pervenute fuori termine verranno accolte con le riserve meglio specificate nell’allegato AVVISO

Allegati:

AVVISO pubblico Centri Estivi 2020

Modulo richiesta ammissione centri estivi_COMPILABILE