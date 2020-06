Le immagini della Festa della Repubblica a Persiceto

Festa della #RepubblicaPoiché questa mattina, causa disposizioni per contrastare la diffusione del Coronavirus, la cittadinanza non ha potuto prendere parte alla cerimonia per celebrare la Festa Nazionale della Repubblica e il 72° anniversario della Costituzione Italiana, in occasione del 2 giugno, con questo breve video proponiamo i momenti più importanti dell'evento per dare modo a tutti i cittadini di assistere e partecipare anche se solo virtualmente insieme a questa importante giornata per tutto il popolo italiano. Nel filmato il Sindaco Lorenzo Pellegatti, nel suo intervento all’interno del cortile del Palazzo Comunale, coglie l’occasione per citare il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e omaggia il personale sanitario, le Forze dell’Ordine ma anche tutti i singoli cittadini persicetani e italiani, che in questo periodo così difficile hanno saputo dare prova di grande unità e solidarietà e grazie anche a sacrifici a volte molto importanti hanno contribuito ad affrontare al meglio l’emergenza sanitaria e si preparano ora alla ripartenza con la stessa forza e senso di comunità; grazie a tutto il popolo italiano questa ricorrenza del 2 giugno assume ancora più valore e importanza per l’unione della nostra nazione e i valori contenuti nella Costituzione. Sono seguiti gli interventi delle autorità locali e l'alzabandiera. I partecipanti si sono poi spostati sotto il balcone del Municipio in piazza del Popolo, dal quale sono state distese strisce di tessuto a formare la bandiera italiana, che ha fatto da cornice all’inno nazionale.Città metropolitana di Bologna