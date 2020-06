Macron, Comune di Bologna e Città metropolitana insieme contro il Covid-19

L’emergenza Covid-19 ha determinato una crescente domanda di maschere facciali per garantire la sicurezza delle persone. Per questo il Comune di Bologna e Macron hanno condiviso un progetto – ora esteso anche ai residenti negli altri 54 Comuni della Città metropolitana – che ha l’obiettivo di dare la possibilità a quanti più cittadini del territorio di reperire mascherine velocemente e al prezzo stabilito dalla legge.

Macron mette a disposizione la sua capacità produttiva, distributiva e tecnologica per permettere ai cittadini residenti nella città metropolitana di Bologna di poterle facilmente acquistare e riceverle direttamente al proprio indirizzo o ritirarle nei due punti vendita Macron di Bologna.

Vista la disponibilità limitata di 1.000.000 di mascherine (in pacchi da 50 pz l’uno), viene chiesto a ogni cittadino di registrarsi con il proprio codice fiscale. Ciascuno potrà acquistare fino a due pacchi (ovvero 100 pezzi), dal 4 al 10 giugno 2020 e scegliere se farseli consegnare, pagando un contributo per le spese di spedizione, oppure ritirarli presso i due Macron Store di Bologna (Via Stalingrado e Galleria Cavour), senza costi aggiuntivi.

È arrivato il momento di vincere la partita più importante: quella della nostra salute e del nostro futuro.

LINK per registrarsi https://stop-covid.macron.com/comune-bologna/it/customer/account/create/