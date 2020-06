Nell’Orto Botanico di Persiceto ritrovati alcuni esemplari di tartarura Emis Orbicularis

Domenica mattina, nel laghetto dell’Orto Botanico, sono stati trovati alcuni piccoli e un esemplare adulto di tartaruga Emis Orbicularis, cioè della tartaruga palustre tipica delle nostre aree, e attualmente in via di estinzione a causa del proliferare della non autoctona tartaruga asiatica. Il fatto che si sia riprodotta è un grande risultato scientifico avvenuto anche lo scorso anno e raggiunto grazie alla gestione, pulizia e controllo quotidiano del laghetto stesso.

Il laghetto è meta di numerose famiglie per l’osservazione di tartarughe, pesci e piante; sulle sue rive, oltre che nell’acqua, sono state inserite a dimora piante tipiche dell’ambiente palustre delle nostre regioni, tra cui spiccano la ninfea bianca e il nannnufero d’acqua.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto