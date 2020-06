Persiceto, al via nuovo bando di contributi per le attività commerciali

Da mercoledì 1 luglio 2020 nuove categorie di imprese potranno accedere al bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno di chi ha dovuto sospendere l’attività a seguito delle disposizioni statali di contenimento del contagio da Covid-19.

La Giunta comunale ha recentemente stabilito di includere tra le imprese beneficiarie dei contributi queste ulteriori tipologie:

attività di agenzie di viaggi al consumatore finale esercitate in locali/negozi aperti al pubblico

attività delle scuole guida e autoscuole con esclusione delle imprese che svolgano mera attività di disbrigo pratiche

attività di noleggio auto / bus da rimessa con conducente

attività di somministrazione alimenti e/o bevande esercitate da imprese iscritte in CCIAA in centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore dei soci degli stessi.

Si ricorda che ogni impresa potrà presentare una sola domanda corredata da autocertificazione attestante i requisiti posseduti e potrà fruire di un unico contributo in ragione della riduzione del fatturato in misura pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del periodo marzo/aprile 2019 (beneficio riconoscibile anche alle imprese di nuova costituzione che nel periodo marzo/aprile 2019 non fossero ancora costituite).

Le domande dovranno essere presentate via Pec, alla mail istituzionale comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Il contributo erogato è finalizzato alla riapertura dell’attività sul territorio comunale, pena la revoca del contributo stesso.

Sono previsti contributi diversificati a seconda del numero dei dipendenti/addetti in servizio presso l’impresa al momento dell’entrata in vigore delle misure relative all’emergenza sanitaria:

impresa con nessun dipendente/addetto: € 900,00

impresa con uno o più dipendenti/addetti: € 1.300,00

Consulta il testo integrale del bando e scarica il modulo di domanda

