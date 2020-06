Persiceto, attività estive per l’infanzia (9-36 mesi)

A breve partiranno le attività estive per bambini dai 9 ai 36 mesi organizzate dal Comune presso i nidi comunali come previsto dal protocollo regionale pubblicato con decreto n. 111 del 15/06/2020.

Le attività presso il nido d’infanzia “Nicoli” si svolgeranno da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio.

Le attività presso i nidi d’infanzia “Cappuccini” e “Meraviglia” si svolgeranno da lunedì 6 luglio a venerdì 28 agosto.

Vista l’imminenza dell’avvio del servizio, è necessario fare richiesta di iscrizione entro giovedì 25 giugno 2020 alle ore 13.00. Le iscrizioni pervenute dopo tale termine saranno accolte con riserva.

I genitori interessati dovranno autocertificare la propria posizione lavorativa e la situazione del nucleo familiare durante il periodo richiesto, compilare la scheda sanitaria relativa al minore e sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca tra Comune e famiglia del bambino che si intende iscrivere; i tre documenti devono poi essere inviati all’indirizzo mail pubblicaistruzione@comunepersiceto.it o consegnati presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (nel capoluogo, in corso Italia 78/a o a San Matteo della Decima, in via Cento 158/a). Il Comune effettuerà controlli a campione in relazione alla veridicità di quanto autocertificato.

Scarica:

Sulla base delle richieste pervenute verranno stilate delle graduatorie secondo i seguenti criteri di priorità:

l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno 2019/2020

la condizione di disabilità del minore

la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza

impegni lavorativi dei genitori

In caso di esubero delle domande verrà valutata anche la situazione del nucleo familiare in base ai criteri utilizzati anche per l’accesso ai nidi d’infanzia (vedi modulo).

Le rette di frequenza saranno calcolate sulla base delle tariffe previste per i nidi d’infanzia.

La struttura organizzativa del Nido assumerà un assetto diverso rispetto agli anni scorsi per consentire di adempiere alle indicazioni contenute nel protocollo regionale:

il rapporto è di 1 educatore ogni 5 bambini

dovrà essere ridotta al minimo la presenza dei genitori, se non in momenti strettamente necessari (es. entrata/uscita, ambientamento)

gli orari d’ingresso e di uscita saranno per fasce orarie concordate con gli educatori

non sono previsti i servizi di anticipo e prolungamento orario

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Educazione e pubblica istruzione ai numeri 051.6812761 -2768 o scrivere a pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

