Persiceto, commemorazione dedicata a Loredano Bizzarri

Si è conclusa la commemorazione dedicata a Loredano Bizzarri, un operaio edile ucciso il 12 giugno del 1949 all’età di 22 anni a San Giovanni in Persiceto assieme a 60 braccianti, nel pieno di una lotta sindacale. Il Sindaco Lorenzo Pellegatti ha portato il suo saluto presso il cippo di via Cento insieme ai rappresentanti di CGIL Terre d’Acqua, e ai familiari di Loredano. Nel suo discorso ha sottolineato l’importanza del lascito e della lotta del giovane operaio a sessantun’anni esatti dal tragico avvenimento, proprio in un momento come questo di grave difficoltà economica, dove è necessaria la solidarietà e l’unione di tutti per ripartire e mantenere vivi i diritti all’occupazione e sui luoghi di lavoro.

dalla pagina FB del Comune di Persiceto