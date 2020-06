Persiceto, i burattini di Riccardo alla Casa di Versi e Voci

Domenica 28 giugno dalle ore 16

Casa di Versi e Voci, via Marzocchi 34

San Giovanni in Persiceto

“Sganapino e gli amici animali”

Spettacolo a cura della Compagnia Burattini di Riccardo.

Siamo felici di invitarvi sul terrazzone di Casa di Versi e Voci per godere della magnifica arte dei burattini di Riccardo con uno spettacolo non solo per bambini.

Amico di lunga data degli animali, Riccardo torna a dedicare il suo tempo ed energie per gli amici e gli ospiti del rifugio.

Alle 16 visita al rifugio e possibilità di incontrare gli animali salvati.

Alle 17 inizio spettacolo.

A seguire merenda vegan per tutti.



Il ricavato sarà devoluto agli animali ospiti del rifugio.

Non mancate e non dimenticate di prenotare al 3470519831.

Sganapino è il più giovane burattino della tradizione bolognese e la sua vivacità e allegria lo avvicina in modo particolare al mondo deipee bambini, insieme a lui il cacciatore Sandrone, il Dottor Balanzone e il suo discepolo Lazzarone che ancora fanciullo e dotato di grande sensibilità, apprenderà informazioni utilissime sulla coesistenza di tutti gli esseri viventi. Seguendo le loro avventure conosceremo tanti nuovi amici: cani, gatti, pappagalli, lupi, asini e coniglietti. Il divertimento è assicurato e non mancheranno imprevisti, ma… il lieto fine è dietro l’angolo, basta volerlo trovare con impegno e volontà! www.burattinidiriccardo.it