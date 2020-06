Persiceto, incidente di Amola: l’appello della pagina Fb “Amolabassa”

Pubblichiamo l’accorato appello della pagina Facebook “Amolabassa”, pagina del Comitato Amola Sicurezza e Ambiente.

Una bambina e tre ragazzi morti.

Non si conosce la dinamica dell’incidente. Si sa solo che la velocità era altissima. Si è verificato quello che purtroppo gli abitanti di Amola temevano.

Una tragedia enorme!

Su questa pagina, per quel poco che conta, abbiamo sempre segnalato questo problema gravissimo.

Ci siamo attivati in comitato, abbiamo fatto tutti i possibili esposti e segnalazioni alle autorità.

FINALMENTE sta per essere attivato il semaforo pedonale in fase di collaudo

NON BASTA!!!

DEVE ESSERE l’inizio della messa in sicurezza radicale del centro abitato, già da questa mattina sono riprese a sfrecciare auto a 200 orari sulle tracce fresche della tragedia.

FATE PRESTO!