Persiceto, ordinanze sull’abbandono di DPI e sul divieto di accesso alle aree giochi e agli impianti sportivi liberi

Il Sindaco Lorenzo Pellegatti ha emesso le ordinanze n.59 e n.60 del 28 maggio 2020, che prevedono sanzioni per chi abbandona dispositivi di protezione individuale nell’ambiente e confermano fino al 14 giugno il divieto di accesso alle aree giochi e agli impianti sportivi liberi dei parchi pubblici.

L’ordinanza n. 59/2020 richiama l’attenzione dei cittadini sul corretto utilizzo dei dispositivi monouso di protezione dal Covid-19 (DPI) fino al 31 luglio 2020: pur nella necessità di adottarli regolarmente quando si viene a contatto con persone diverse dai propri conviventi e non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, è necessario prestare molta attenzione affinché questi dispositivi siano correttamente smaltiti. Come indicato dall’Istituto Superiore della Sanità, i dispositivi di protezione individuale vanno conferiti nei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento. È altresì vietato disperderli nell’ambiente perchè potrebbero causare sia un danno ambientale che un potenziale rischio per la salute umana; eventuali trasgressori saranno sanzionati in base alla normativa vigente.

L’ordinanza n. 60/2020 conferma, inoltre, fino al 14 giugno 2020, inoltre, il divieto di utilizzare le aree gioco e gli impianti sportivi a libera fruizione (campi da calcio, calcetto, basket, pallavolo, pattinaggio) all’interno di parchi, giardini comunali e altri spazi verdi pubblici.

