Più luce a Persiceto

Recentemente il Comune ha provveduto a integrare i punti luce in alcune zone particolarmente buie per aumentare la sicurezza sulle strade sia per i veicoli che per i pedoni.

Nel capoluogo, sono da poco terminati i primi due interventi di implementazione dell’impianto di illuminazione pubblica, uno lungo viale Pupini e uno presso il parcheggio del cimitero.

Su viale Pupini sono stati installati 3 nuovi pali dedicati all’illuminazione stradale e 2 proiettori a muro sulla scuola primaria “Quaquarelli” dedicati alla zona ciclopedonale.

Presso il parcheggio del cimitero sono stati collocati 4 pali di pubblica illuminazione che migliorano notevolemente la visibilità sia nella zona stradale, sia nella zona pedonale del vialetto.

Altri punti luce sono stati aggiunti in circonvallazione Dante, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale all’altezza di via Pio IX, e in Parco Pettazzoni, per illuminare il monumento ai deportati della Seconda guerra mondiale, il cui intervento di riqualificazione è in fase di completamento.

