Prende il via Bologna Estate: anche questa’anno tanti gli eventi metropolitani

Il primo cartellone estivo d’Italia parte a Bologna e sarà diffuso in tutta la città metropolitana. Piazze, borghi, abbazie, rocche… in montagna, collina e pianura. Sono i luoghi che ospiteranno gli eventi sul territorio metropolitano di Bologna Estate 2020. Fino a settembre il programma presenta appuntamenti che consentono la scoperta di spazi inediti e dal respiro naturalistico e paesaggistico, e possibilità di ammirare il patrimonio storico-culturale, rispettando le disposizioni per la sicurezza del pubblico in perfetta sintonia con le linee programmatiche di Destinazione turistica metropolitana.

A giugno si comincia nel weekend del 12-14 con “Mc Candless Cup”, sfida non competitiva di trekking a coppie che dovranno collaborare per tre giorni su un percorso montano di 40 km, affrontando divertenti prove naturalistiche e storico/culturali. Sabato 13 appuntamento con “Senza fretta. (Ri-)scoprire Monte Sole” con visite e laboratori per adulti e bambini sulla Costituzione Italiana.

Dal 13 giugno tutti i venerdì e sabato “Acquapark by night” sarà al Villaggio della Salute di Monterenzio. Mentre dal 14 via alle visite alla scoperta del territorio metropolitano a bordo del bus turistico aperto, associate a degustazioni e spettacoli.

Sempre in giugno sono in programma anche: “Abbazia a sorpresa” (visite guidate con animazione teatrale in costume all’Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano di Badia di Monte San Pietro), “Calderara Summer Festival” (dal 24), i Concerti alla Rocca di Dozza (dal 17), “Migrazioni di musica, danze e racconti nella pianura bolognese” (il 21 al Castello di Bentivoglio), “Appennino in circo” (dal 27 giugno in 10 luoghi dell’Appennino), la rassegna Musika (29 a Pianoro), Sereserene (musica, teatro, cinema, letteratura… a Crevalcore dal 25).

Tornano anche i concerti del ciclo “Notti Magiche nelle ville e nei castelli” a cura di Conoscere la musica che terranno compagnia al pubblico tra Zola Predosa e Dozza Imolese dal 19 giugno al 1 luglio. Torna dal 23 luglio al 22 agosto “Le notti delle Sementerie”, 5ª edizione della rassegna di teatro sotto le stelle organizzata da Sementerie Artistiche nel Teatro di Paglia a Crevalcore.

“Bologna Estate 2020” è promosso da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con Università di Bologna e Bologna Welcome, con il sostegno di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Unipol Gruppo, Legacoop Bologna, Enel, Bologna Servizi Cimiteriali, Bologna Servizi Funerari, LloydsFarmacia, Camera di Commercio di Bologna, Confcommercio-Ascom Bologna, Cna Bologna, Confartigianato Bologna, Confcooperative Bologna e Confesercenti Bologna.

Questo il calendario di giugno sul territorio metropolitano:

12-14/06/2020

Comune di Lizzano in Belvedere e Parco del Corno alle Scale

Mc Candless Cup

Sfida non competitiva di trekking dallo stile goliardico e auto-ironico, fondamentalmente un gioco in Natura. A coppie si collabora per tre giorni su un percorso montano di circa 40 km, affrontando divertenti prove naturalistiche e storico/culturali.

dal 13/06/2020

Monterenzio, Villaggio della Salute Più

Acquapark by night

Ogni venerdì e sabato sera dalle 19.30 all’una, c’è l’Acquapark by night con l’apertura serale della piscina anti-age esterna. E per il settimo anno consecutivo torna lo spettacolare Acqua Dj Set per ballare in acqua calda in una notte piena di stelle!



13-14/06/2020

Marzabotto, Scuola di Pace, Parco di Monte Sole

Senza fretta. (Ri-)scoprire Monte Sole

La seconda edizione di Senza Fretta offrirà visite guidate, laboratori di riflessione civica per adulti e laboratori ludici e creativi per bambini ruotando attorno a sei articoli chiave della Costituzione Italiana

14/06/2020

Bologna e Riola di Vergato

Scopri Bologna

Visite alla scoperta del territorio metropolitano di Bologna a bordo del bus turistico aperto, associate a degustazioni e spettacoli.



15-19/06/2020 ore 18

Castel Maggiore, Piazza della Pace

Lapsus Urbano // Il primo giorno possibile

all’interno della rassegna Agorà

Spettacolo audioguidato

Ingresso libero. Posti limitati con prenotazione obbligatoria

17/06/2020 ore 21

Dozza, Cortile della Rocca (in caso di maltempo, salone maggiore)

CONCERTI A CORTE

Claudio Geminiani, clarinetto

Jorge Juarez, pianoforte

Musiche di: B. Martinu, G. Riccardi, C. Debussy, F. Poulenc

18/06/2020

Bologna e Riola di Vergato

Scopri Bologna

Visite alla scoperta del territorio metropolitano di Bologna a bordo del bus turistico aperto, associate a degustazioni e spettacoli.



19-20/06/2020

Monterenzio, Villaggio della Salute Più

Acquapark by night

20/06/2020 ore 21

Dozza, Cortile della Rocca (in caso di maltempo, salone maggiore)

CONCERTI A CORTE

Lisa Redorici (pianoforte) e Giuseppe Fausto Modugno (pianoforte)

Musiche di J. Brahms, W.A. Mozart, F. Schubert

20/06/2020 ore 18

Rocca di Dozza

MOSTRE D’ARTE IN ROCCA

APOCALISSE. NATURALE E ARTIFICIALE

Presentazione e visita guidata alla mostra di Aldo Galgano, artista della Biennale del Muro Dipinto 1983

Interverranno: Aldo Galgano (autore delle opere), Loretta Secchi e Riccardo Betti (curatori della mostra)

La mostra resterà aperta e visitabile fino al 19 luglio 2020″



21/06/2020

Monte San Pietro, Badia del Lavino

ABBAZIA A SORPRESA

Visite guidate con animazione teatrale in costume storico all’Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano di Badia di Monte San Pietro e relativo museo.

21/06/2020

Castello di Bentivoglio

Migrazioni di musica, danze e racconti nella pianura bolognese

Valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico del territorio attraverso le iniziative artistiche multidisciplinari programmate intorno al suggestivo Castello quattrocentesco di Bentivoglio.

24/06/2020 ore 21

Dozza, Cortile della Rocca (in caso di maltempo, salone maggiore)

CONCERTI A CORTE

MIRADA DE TANGO QUARTET

Alessandra Bonetti, violino

Manuela Turrini, fisarmonica

Claudia D’Ippolito, pianoforte

Roberto Salario, contrabbasso

24/06/2020 ore 21.30

Calderara di Reno, Castel Campeggi

CALDERARA SUMMER FESTIVAL

Rosso Malpelo e Le Volpi di Bologna

Concerto di presentazione del nuovo progetto musicale a cura di Trasporti Eccezionali – percorsi musicali in residenza



25/06/2020 ore 21

Crevalcore, Castello di Palata Pepoli

SereSerene

Serata su “Il libro dei sogni” di Fellini, nell’anno del Centenario della nascita

In collaborazione con Sementerie Artistiche

(in caso di maltempo l’evento si svolgerà il 2 luglio)

26/06/2020 ore 21

Dozza, Cortile della Rocca (in caso di maltempo, salone maggiore)

CONCERTI A CORTE

CONCERTO PER VIOLONCELLO E PIANOFORTE

Clara Sette (violoncello) e Lisa Rodorici (pianoforte)

Musiche di C. Debussy , R. Schumann, J. Brahms

26/06/2020 ore 21

Calderara di Reno, Piazzale della Chiesa di Sacerno

CALDERARA SUMMER FESTIVAL

Notti di Note – 100 Fellini

Concerto del Quartetto Amar’Cord

Fabrizio Benevelli – Saxofoni e Clarinetti, Giovanni Contri – Saxofoni e Flauti, Alice Caradente – Arpa, Alessandra Ziveri – Arpa

26-27/06/2020

Monterenzio, Villaggio della Salute Più

Acquapark by night



27/06/2020 ore 21

SereSerene

CINEMA IN PIAZZA

Crevalcore, Piazza Malpighi

Rassegna cinematografica all’aperto (film definiti a breve)

In collaborazione con Cinemaincentro

27-28/06/2020

Marzabotto, Scuola di Pace, Parco di Monte Sole

Senza fretta. (Ri-)scoprire Monte Sole

La seconda edizione di Senza Fretta offrirà visite guidate, laboratori di riflessione civica per adulti e laboratori ludici e creativi per bambini ruotando attorno a sei articoli chiave della Costituzione Italiana.

28/06/2020

Monte San Pietro, Badia del Lavino

ABBAZIA A SORPRESA

Visite guidate con animazione teatrale in costume storico all’Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano di Badia di Monte San Pietro e relativo museo.

28/06/2020

Bologna e Riola di Vergato

Scopri Bologna

Visite alla scoperta del territorio metropolitano di Bologna a bordo del bus turistico aperto, associate a degustazioni e spettacoli.



29/06/2020 ore 18,30

Pianoro, Monte Calvo

MUSIKA

Trekking spirituale e concerto.

0re 18.30 partenza dalla Parrocchia di Rastignano fino alla località Monte Calvo, punto panoramico sulla città di Bologna e sulle vallate circostanti. Ore 19.30 celebrazione liturgica e inaugurazione “Altare della pace”, ore 20.15 buffet; ore 21 Concerto intimo in acustica, strumentale o corale, sul tema della pace.

Il luogo è raggiungibile anche in auto per chi non volesse fare il trekking



