Sala Bolognese, lavori tra la SP 3 “Trasversale di Pianura” e la via Antonio Gramsci

Sono in fase di esecuzione i lavori per la razionalizzazione dell’intersezione a raso tra la SP 3 “Trasversale di Pianura” e la via Antonio Gramsci nel Comune di Sala Bolognese attraverso la realizzazione di una rotatoria e di un sottopasso ciclo-pedonale.

In relazione alle fasi dei lavoro sarà necessario modificare parte dell’incrocio (lato Nord), attraverso l’eliminazione temporanea delle corsie di accelerazione e decelerazione, la parziale demolizione delle aiuole centrali lato nord e la posa di segnaletica orizzontale per evidenziare la presenza del cantiere e le modifiche geometriche della sede stradale.

Al fine della regolare esecuzione dell’intervento e per limitare a tempi minimi i disagi per l’utenza, in aggiunta alla necessità di eseguire i lavori in regime di sicurezza, presso la SP 3 “Trasversale di Pianura” dal km 4+850 al km 5+100 nel Comune di Sala Bolognese a decorrere dall’8 giugno 2020 e fino al termine dei lavori saranno adottate temporaneamente le seguenti misure:

Limitazione progressiva della velocità a 30 km

progressiva della velocità Divieto di sorpasso

Restringimento della carreggiata

della carreggiata Chiusura delle corsie di accelerazione e decelerazione della Via Gramsci lato Nord direzione Padulle

