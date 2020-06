TTTXTE 2019-20: rimborso spettacoli stagione teatrale

Fino a giovedì 25 giugno 2020 chi è in possesso di biglietti o abbonamenti per spettacoli della stagione teatrale TTTXTE 2019-20 può chiedere il rimborso dell’importo corrispettivo oppure decidere di rinunciarvi, donando l’importo a sostegno delle attività dei teatri coinvolti.

A causa dell’emergenza Covid-19 è stato necessario interrompere la stagione teatrale “Tre Teatri per Te” 2019/2020, promossa dai Comuni di Persiceto, Crevalcore e Sant’Agata Bolognese. Non potendo riprogrammare gli spettacoli previsti, viene data agli spettatori la possibilità di richiedere il rimborso di biglietti e abbonamenti. In alternativa è possibile scegliere di rinunciare al rimborso donando la somma corrispettiva a sostegno delle attività teatrali.

Dove e come chiedere il rimborso

Il rimborso deve essere richiesto al teatro dove è stato acquistato il biglietto o l’abbonamento, oppure al teatro dove si sarebbe dovuto svolgere lo spettacolo; lo stesso vale anche se il biglietto è stato acquistato online o nelle rivendite autorizzate.

Per fare richiesta è necessario compilare l’apposito modulo – scegliendo l’opzione A – e consegnarlo alla biglietteria del teatro allegando:

copia del documento di identità

copia del Codice Fiscale

estremi del codice Iban, specificando il nome dell’intestatario del conto corrente (evidenziando eventualmente se il conto corrente è intestato ad altra persona, diversa dal richiedente)

originale dei biglietti o dell’abbonamento

Prima di recarsi presso la biglietteria è opportuno contattarla per prendere appuntamento:

Teatro di Crevalcore > martedì e giovedì ore 11-13 e 15-17, tel. 334.1406765, prosa@comune.crevalcore.bo.it

martedì e giovedì ore 11-13 e 15-17, tel. 334.1406765, prosa@comune.crevalcore.bo.it Teatro di San Giovanni in Persiceto > mercoledì e sabato ore 10-12, venerdì ore 17-19, tel. 051.825022 o 348.0853889, biglietteriateatro@comunepersiceto.it

mercoledì e sabato ore 10-12, venerdì ore 17-19, tel. 051.825022 o 348.0853889, biglietteriateatro@comunepersiceto.it Teatro Bibiena di Sant’Agata Bolognese > martedì e giovedì ore 11-13 e 15-17, tel. 051.6818942 o 051.6818951, info@teatrobibiena.it

In alternativa, le richieste di rimborso e gli allegati possono essere spediti via email oppure inviati tramite posta ordinaria ai seguenti indirizzi:

per il Teatro comunale di Crevalcore: Comune di Crevalcore, Servizio Cultura – via Persicetana, 266 – 40014 Crevalcore

per il Teatro comunale di Persiceto: Comune di San Giovanni in Persiceto, Servizio Cultura – corso Italia, 74 – 40017 San Giovanni in Persiceto

per il Teatro comunale Bibiena di Sant’Agata Bolognese: Comune di Sant’Agata Bolognese, Servizio Cultura – via 2 Agosto 1980, n° 118, 40019 Sant’Agata Bolognese

Chi fosse impossibilitato a recarsi presso la biglietteria negli orari di apertura può consegnare modulo e allegati nei seguenti luoghi:

per il Teatro comunale di Crevalcore: buca delle lettere a fianco dell’ingresso della Sala “Ilaria Alpi”, c/o sede provvisoria Municipio, via Persicetana 266

per il Teatro comunale di Persiceto: Urp presso il Municipio, corso Italia 74

per il Teatro comunale Bibiena di Sant’Agata Bolognese: buca delle lettere di fianco al portone del Municipio, via 2 Agosto 1980 n. 118

Rinuncia al rimborso – Sostegno al teatro

Nel caso in cui non si intenda richiedere la restituzione dell’importo del biglietto/abbonamento, è possibile rinunciare al rimborso scegliendo l’opzione B nel modulo allegato, come forma di sostegno al teatro.

Chi desidera che il proprio nominativo compaia nell’elenco dei Sostenitori del Teatro, che sarà pubblicato all’inizio della stagione teatrale 2020/2021, dovrà esprimere il consenso nella parte finale del modulo.

Scarica il modulo per richiedere o rinunciare al rimborso

formato ODT

formato PDF

