9 luglio: Anzola, avviso di interruzione energia elettrica

È prevista l’interruzione dell’energia elettrica, nella giornata di Giovedì 9 luglio dalle ore 9:30 alle ore 11:30 nelle Vie Baiesi da 134b a 138 e Viale Marconi da 8 a 10. I cittadini interessati saranno avvisati con modalità adeguate ad assicurarne l’informazione, nel rispetto degli obblighi di servizio previsti dalla Delibera 646/15 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e sistema idrico.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

dalla pagina FB del Comune di Anzola