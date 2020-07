A Crevalcore “Sere Serene” 2020

Dal 25 giugno al 16 settembre ritorna il ricco cartellone estivo crevalcorese di “Sere Serene”, proposto dal Comune di Crevalcore e l’Area Servizi Culturali Paolo Borsellino. 18 eventi gratuiti (inizio ore 21.15), con prenotazione obbligatoria, di musica, cinema, teatro, scienza, letteratura e storia locale.

Il cinema

Sabato 4 luglio (piazza Malpighi, Crevalcore) “Genitori quasi perfetti”; sabato 11 luglio (piazza Malpighi) “Una notte con la regina”; sabato 25 luglio (piazza Malpighi) “Le invisibili”; sabato 1 agosto (piazza Malpighi) “Cyrano mon amour); sabato 8 agosto (piazza Malpighi) “La prima vacanza non si scorda mai”.

La musica

Mercoledì 8 luglio (Parco Villa Ronchi, Bolognina) “Giorgia Faraone Jazz Band”; martedì 21 luglio (Parco Gualberto Balboni, Bevilacqua) musica di strada “Cantagiro barattoli”; giovedì 6 agosto (Sementerie Artistiche, Beni Comunali) musica gipsy jazz, swing, etnica con i “Gipsy Caravan”; giovedì 13 agosto (portico Oratorio S. Giuseppe, Guisa Pepoli) “Concerto di musica classica” di Enrico Paolucci in collaborazione con Orchestra Senzaspine; martedì 25 agosto (campo sportivo, Galezza) musica leggera italiana in chiave swing/latin con il “Trio Pineda”; venerdì 4 settembre (chiesa dei SS. Francesco e Carlo, Sammartini) “Concerto di musica classica” con l’arpista Davide Burani e la soprano Paola Sanguinetti.

La scienza

Martedì 14 luglio (paratoia Guazzaloca, Bevilacqua) “Serata dedicata alle stelle”.

Il teatro

Mercoledì 29 luglio (campo sportivo, Caselle) spettacolo comico “Panico”.

La letteratura

Venerdì 11 settembre (area verde c/o Biblioteca Comunale, Crevalcore) “In contro con l’autore”, conduce l’assessore alla cultura Mariarosa Nannetti.

La storia

Mercoledì 16 settembre (archivio Storico Comunale, Crevalcore) “Alla scoperta dei documenti storici più preziosi” con Fabio Lambertini, storici locali e la collaborazione del Museo Archeologico Ambientale.

In base alle disposizioni in vigore per il contenimento del Covid-19, gli eventi sono a capienza limitata con posti distanziati, numerati e pre-assegnati tramite prenotazione telefonica. Le prenotazioni dovranno essere effettuate telefonicamente agli incaricati dell’ufficio cultura al numero 334-1406765 tra le 17.00 e le 20.00 del giorno precedente ciascun evento.